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Kütahya'da beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

AA - Ergün Caran - Güncel
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Kütahya'da beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adem T. idaresindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, Uluoymak Mahallesi'nde manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Baş'a (51) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, sürücü Adem T'yi gözaltına aldı.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, manevra yapan beton mikserinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması ve sürüklemesi yer alıyor.

AA / Ergün Caran - Güncel

Beton Mikseri, Kütahya, Polis, Güncel, Haberler

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