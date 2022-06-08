Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

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Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da tırmandığı belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince alındı.

Kütahya'da tırmandığı belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki Kütahya Belediyesi hizmet binasının 3'üncü katının dış bölümündeki kaplamanın arasında bir kedinin mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle hayvanın bulunduğu yere ulaşarak kediyi sıkıştığı yerden aldı.

Kedi, doğal ortamına bırakıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

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