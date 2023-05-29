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Kütahya'da Bekçiler Uyuşturucu Buldu

Kütahya'da Bekçiler Uyuşturucu Buldu

Güncel Haberler

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nce bir şahsın yapılan üst aramasında 1,76 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nce bir şahsın yapılan üst aramasında 1,76 gram bonzai ele geçirildi.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 1,76 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlerin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kartal Kütahya Güncel Haberler

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