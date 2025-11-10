Haberler

Kütahya'da Bebek Havalandırma Boşluğuna Atıldı, Anne Tutuklandı

Güncelleme:
Kütahya'da yeni doğan bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna atan 20 yaşındaki anne E.Y., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Bebeğin durumu hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya'da yeni doğan bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna atan anne, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.

Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.

Gözaltına alınan anne E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada, başından yaralandığı belirlenen ve Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
