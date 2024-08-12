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Kütahya'da Bahçe Yangını Ormana Sıçradı

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Kütahya'da bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangında 1 hektar orman zarar gördü.

KÜTAHYA'da bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangında 1 hektar orman zarar gördü.

Gültepe Mahallesi Müşir Nuri Sokak üzerindeki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 10 arazöz, 3 itfaiye, 1 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmaların ardından yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda, yangın nedeniyle 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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