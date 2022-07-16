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Kütahya'da ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

AA - Serdar Yiğit - Güncel
Kütahya'da ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sarıot köyünde çobanlık yapan Sadık Batum (70), büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla ormanlık alana gitti.

Köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Batum, çevredekilerin yardımıyla Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü.

Bacağına yaklaşık 30 dikiş atılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sadık Batum, AA muhabirine, ormanda ayı ile karşılaşınca hem şaşırdığını hem de korktuğunu söyledi.

Ayının bacağından pençelediğini belirten Batum, "Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim. Ölüyorum galiba dedim. Çok büyük, siyah bir ayıydı. Şansıma orada köyün gençleri motosikletle piknik yapmaya gelmişler. Onlar geldiler, beni oradan aldılar." diye konuştu.

Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar da yaklaşık 10 gün önce ayı saldırısında bir büyükbaş hayvanın telef olduğunu dile getirdi.

Eryaşar, "Köyümüzün fasulyesi meşhur ama ayılardan korkumuza ekemiyoruz. Köyün çevresinde 15 civarında ayı olduğunu tahmin ediyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

AA / Serdar Yiğit - Güncel

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