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Kütahya'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kütahya'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Kütahya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Dumlupınar Stadı'nda başladı. Vali Musa Işın, gençlerin spor katılımının önemine vurgu yaptı.

Kütahya'da, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dumlupınar Stadı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kütahya Vali Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, gençlerin spora katılımının önemli olduğunu söyledi.

İl genelinde birçok spor branşında başarılı sporcuların yetiştiğini belirten Işın, şunları kaydetti:

"Avrupa Spor Haftası, sporun yaygınlaşması açısından da önem taşıyor. Bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu etkinlikler tüm yıla yayılıyor. Gençlerimizin sporun içinde olması bizleri memnun ediyor. Zaten Kütahya'mızda oldukça başarılı sporcularımız var. Hepsini tebrik ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulübü sporcuları gösteri sundu.

Okullardan gelen öğrenciler, protokol üyeleriyle çeşitli spor branşlarını deneyimledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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