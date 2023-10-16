Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile 'Dar Bölge' uygulaması yapıldı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından gerçekleştirilen 'Dar Bölge' uygulamasında 278 şahıs ve 94 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 5 adet kesici alet ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 278 şahıs ve 94 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 4 resmi ekip (8 Personel), 5 yaya devriye 12 ÇMB personeli ile Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Saat Kulesi Kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 278 şahıs ve 94 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 16 ticari taksi kontrolü, 9 motosikletin sorgusu yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.

5 adet kesici alet ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda 6 şahsa idari işlem, 1 araca ise cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA