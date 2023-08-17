Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Dar Bölge' uygulamasında 108 şahıs ve 64 araç kontrol edildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 'Dar Bölge' uygulamasında, 108 şahıs, 64 araç ve 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 5 adet kesici alet ele geçirildi ve çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 108 Şahıs, 64 Araç ve 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16-17 Ağustos 2023 tarihlerinde Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 amir, 8 resmi ekip (20 personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Hisar Bölgesi, Kirazpınar Mahallesi Şairşeyhi Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 108 şahıs, 64 araç ve 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 5 adet kesici alet ele geçirildi, şahıslara idari yaptırım uygulandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Ayrıca 6 şahsa çevreye rahatsızlık verme suçundan idari işlem yapıldı, 2 araç sürücüne trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca para cezası uygulandı. - KÜTAHYA