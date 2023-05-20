Kütahya'da 'Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya' kermesi düzenlendi

Kütahya Valiliği öncülüğünde tüm geliri deprem bölgesindeki engelli bireylere bağışlanacak olan 'Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya' sloganıyla kermes düzenlendi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların stant açtığı kermesin tüm gelirinin deprem bölgesindeki engelli bireylere bağışlanacağı açıklandı.

KÜTAHYA'da valiliğin öncülüğünde, tüm geliri deprem bölgesindeki engelli bireylere bağışlanacak olan 'Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya' sloganıyla kermes düzenlendi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde 'Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya' sloganıyla kermes düzenlendi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların stant açtığı kermesin tüm gelirinin deprem bölgesindeki engelli bireylere bağışlanacağı açıklandı. Kermesin açılışına Vali Vekili Mustafa Güney'in yanı sıra Belediye Başkanı Alim Işık, Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile halk katıldı.

Depremzedeler için 26 Şubat'ta Kütahya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen kermeste 1,5 milyon lira yardım toplandığını açıklayan Vali Vekili Mustafa Güney, deprem bölgesine 450 TIR yardım gönderildiğini belirtti. Ayrıca Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bölgede 1000'e yakın konteynerin kurulduğunu kaydeden Güney, Vali Ali Çelik'in deprem bölgesindeki görevinin sürdüğünü ve Kütahyalıların ilk günden itibaren depremzedeler için seferber olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından edilen dualarla kermesin açılışı yapıldı.