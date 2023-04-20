Kütahya'da arife günü şehitlikler ziyaret edildi
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Kütahya'da, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kütahya'da, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Şehit yakınları ve protokol üyeleri, bayram arifesinde dolayısıyla hava ve polis şehitliklerine ziyarette bulundu.
Şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.
İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü Hüseyin Demirtaş da dua etti.
Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney ve diğer protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel