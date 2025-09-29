Haberler

Kütahya'da Ardışık Yangınlar: Kundaklama Şüphesi ile Soruşturma Başlatıldı

Kütahya'da Ardışık Yangınlar: Kundaklama Şüphesi ile Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, aynı binada iki gün arayla meydana gelen yangınlar sonrasında kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. İlk yangında 5 kişi kurtarılırken, ikinci yangın ise şüpheli olarak değerlendiriliyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, aynı binada iki gün arayla arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yangın, 27 Eylül Cumartesi günü, Adnan Menderes Yaşam Parkı'nın karşısında bulunan kooperatif bloklarında çıktı. İ.H.K.'ye ait evden yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan 5 kişide kurtarıldı.

Olaydan 1 gün sonra aynı apartmanda bu kez H.B.'ye ait dairenin dış kapısının önündeki plastik ayakkabılıkta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

İ.H.K.'ye ait evde çıkan yangının ardından binada elektrik ve doğalgaz tesisatının tedbir amaçlı kesilmesinin ardından H.B.'nin yaşadığı dairenin önündeki ayakkabılıkta çıkan yangın ekipler tarafından kuşkulu bulundu. Bu kapsamda, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gediz İtfaiye Müdürlüğü, peş peşe çıkan yangınlara ilişkin 'kundaklama' şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bina çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama

Trump'ın Gazze planına Hamas'tan ilk yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.