Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arazide otlayan ineği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arazide otlayan ineği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir ay önce Kuruçay beldesinde H.H.Y'ye ait 9 büyükbaş hayvandan birinin çalınmasıyla ilgili şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüpheliler O.E. (24), F.S. (22) ve İ.D. (20), adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Tavşanlı Hisarcık Kütahya Güncel Haberler

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