Kütahya'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yeğen Yaralandı

Kütahya'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yeğen Yaralandı
Kütahya'da İsmail D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Akif G.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

KÜTAHYA'da İsmail D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Akif G.'yi av tüfeğiyle yaraladı.

Olay, Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde meydana geldi. İsmail D., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Akif G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail D., av tüfeğiyle Akif G.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Akif G., kendi aracıyla Kütahya Şehir Hastanesi'ne gitti. Şüpheli İsmail D. ise olay yerinden kaçtı. Akif G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
