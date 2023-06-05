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Kütahya'da Aranan 22 Şahıstan 12'si Tutuklandı

Kütahya'da Aranan 22 Şahıstan 12'si Tutuklandı

Güncel Haberler

Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan 22 şahıstan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, yakalanan çeşitli suçlardan aranan 22 şahıstan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında çeşitli suçlardan haklarında 12 yıl ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan E.Ö. (26), N.D. (24), E.C.K (18), H.Y. (26) isimli şahıslar olmak üzere adli makamlara sevk edilen toplamda 22 şahıstan 10'u serbest bırakılırken, 12' si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

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