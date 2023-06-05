Kütahya'da Aranan 22 Şahıstan 12'si Tutuklandı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, yakalanan çeşitli suçlardan aranan 22 şahıstan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında çeşitli suçlardan haklarında 12 yıl ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan E.Ö. (26), N.D. (24), E.C.K (18), H.Y. (26) isimli şahıslar olmak üzere adli makamlara sevk edilen toplamda 22 şahıstan 10'u serbest bırakılırken, 12' si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA