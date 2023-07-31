Kütahya'da arama kaydı olan şahsın üzerinden bonzai ve payp ele geçirildi

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan bir şahsın üzerinden 0.12 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi. Şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da hakkında arama kaydı olan şahsın üzerinden 0.12 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde S.N.( 24) isimli şahsın, güveni kötüye kullanma suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın üzerinden 0.12 gram bonzai ve 1 adet payp tabir edilen aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA