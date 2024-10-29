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Kütahya'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti

Kütahya'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti
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Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Veli A. (61) ruhsatsız silahıyla Hüseyin G.'yi yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, zanlı yakalandı.

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta araç park etme meselesi nedeniyle Veli A. (61) ile aynı sokakta oturan Hüseyin G. (33) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Veli A, ruhsatsız tabancası ile ateş ederek Hüseyin G'yi yaraladı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Hüseyin G, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekibi tarafından olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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