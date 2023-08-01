Kütahya'da araç kundaklama olayında zanlılar yakalandı

Kütahya'da bir aracın kundaklanması olayının ardından yapılan incelemeler sonucunda zanlılar yakalandı. Araç sahibinin yeğeni olan M.D. olayı azmettirmiş, A.Ü. ise olayı gerçekleştirmiştir.

Kütahya'da araç kundaklama olayını gerçekleştiren zanlı iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelemesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2023 günü saat, 02.20 sıralarında Dumlupınar Mahallesi önünde A.Ç. (49)'ya ait olan araç sağ ön tekerden ateş almış, araç tamamen yanmadan yangın söndürülmüştü. Olay yerinde yoğun benzin kokusu olması ve yanmış halde plastik şişe bulunması üzerine polis ekipleri aracın kundaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayı aydınlatmak amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, olay yerini net olarak gören kameranın olmadığı, muhtemel geçiş güzergahları üzerinde olay saatinde bir şüpheli motosiklet tespit edilerek toplam 9 iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın A.Ü. (20) olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs yapılan sorguda olayı itiraf ederken, olayı azmettiren şahsın ise araç sahibinin yeğeni olan M.D. (33) olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak. - KÜTAHYA