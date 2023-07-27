Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü

Kütahya-Eskişehir kara yolunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Anız nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle porselen fabrikası ile bitişiğindeki depo ve mağazaya sıçradı. Yangın nedeniyle ulaşım aksadı ve fabrikada büyük hasar oluştu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.