Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kütahya-Eskişehir kara yolunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Anız nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle porselen fabrikası ile bitişiğindeki depo ve mağazaya sıçradı. Yangın nedeniyle ulaşım aksadı ve fabrikada büyük hasar oluştu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya- Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Anız nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki porselen fabrikası ile bitişiğindeki depo ve mağazaya sıçradı.

Yangın, Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu.

Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Eskişehir İtfaiye Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title