Kütahya'da anız yangını porselen fabrikasına sıçradı

Kütahya'da çıkan anız yangını porselen fabrikasına ve satış mağazasına sıçradı. Fabrika çalışanları ürünleri kurtarmak için seferber oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'daki anız yangını porselen fabrikası ve satış mağazasına sıçradı

Ekipler yangını söndürme çalışmasını sürdürürken, fabrika çalışanları da ürünlerin yanmaması için adeta seferber oldu

Çalışanlar, ambalajlı porselen ürünlerini alevlerin arasından kurtararak güvenli bölgelere taşıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da anız yangının bitişikteki porselen fabrikasına ve satış mağazası sıçraması sonucu korkulu anlar yaşandı. Kütahya- Eskişehir Karayolunun 3. kilometresinde bir tarlada anız yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalleni polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede porselen fabrikası ve satış mağazasına sıçradı.

Bölgeye çok sayıda arasöz, itfaiye aracı ve TOMA sevk edilirken, Kütahya- Eskişehir karayolunun Eskişehir istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler yangını söndürme çalışmasını sürdürürken, fabrika çalışanları da ürünlerin yanmaması için adeta seferber oldu. Çalışanlar, ambalajlı porselen ürünlerini alevlerin arasından kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.

Anız ve fabrika yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.