Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı - Haberler

Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhçakır köyü Üçtepeler mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.A.Ö, M.Ö, S.S, Y.K, Y.Y, M.K, O.K, M.Ç. ve A.Ö'yü suçüstü yakaladı. Yaklaşık 5 metre derinlikte çukur açılan alanda, jeneratör, elektrikli mini vinç, define arama dedektörü, 10 define arama çubuğu ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Söz konusu arazide bir ton altın bulunduğu söylentileri üzerine kazı yaptığı öne sürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Muharrem Cin - Güncel Jandarma Hisarcık Kütahya Güncel Haberler

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