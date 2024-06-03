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Kütahya'da alkollü sürücüden motosiklet kazası: 2 ölü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde alkollü bir sürücünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ali Sert idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletten düşerek hayatını kaybeden Abdulbaki Usluer (28) ile arkadaşı Kamil Lama'nın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tunçbilek beldesine getirildi. İki arkadaş için Merkez Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Usluer ve Lama'nın yakınlarının yanı sıra belde halkı katıldı. Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı namazın ardından Usluer ve arkadaşı Lama, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI; TUTUKLANDI

Otomobil sürücüsü Ali Sert ise işlemlerinin ardından Tavşanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yapılan muayenede 2,45 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ali Sert, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sert, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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