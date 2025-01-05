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Kütahya'da Alkollü Sürücü Demir Yoluna Devrildi

Kütahya'da Alkollü Sürücü Demir Yoluna Devrildi
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Kütahya'da polisten kaçan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili demir yoluna devirdi. Sürücüye 22 bin lira ceza kesilirken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Kütahya'da polisten kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, demir yoluna devrildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde denetleme yapan trafik ekibi, tehlikeli araç kullanan T.T. yönetimindeki 43 AAG 482 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını görevli polis memurunun üstüne sürdükten sonra kaçtı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki demir yoluna devrildi.

Çevredeki vatandaşlar ve polisler tarafından aracın içindeki sürücü ile kızı ve kızının arkadaşı çıkarıldıktan sonra tren gelme ihtimali nedeniyle ters dönen araç da demir yolunun dışına itildi.

Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye "alkollü araç kullanmak, makas atmak, tehlikeli araç kullanmak" ihlallerinden yaklaşık 22 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi ise 6 ay süreliğine geri alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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