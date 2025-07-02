Kütahya'da Alkollü Sürücü Alt Geçide Çarptı: 4 Yaralı

Kütahya'da Alkollü Sürücü Alt Geçide Çarptı: 4 Yaralı
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Kütahya'da alkollü sürücünün kontrolünü kaybederek alt geçidin beton duvarına çarpması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da alt geçidin beton duvarına çarpan otomobilin sürücüsü R.Ö.Ö. (40) ile yanındaki eşi 2 çocuğu yaralandı. Sürücü R.Ö.Ö.'nün, 1,18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece yarısı sıralarında Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. R.Ö.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 28 ADY 713 plakalı otomobil alt geçidin beton duvarına çarptı. Kazada sürücü R.Ö.Ö., yanındaki eşi Y.Ö. ile 2 çocuğu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü R.Ö.Ö.'nün 1,18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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