Kütahya'da Alkollü Araç Kullanan 13 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya'da hafta sonu yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, içkili eğlence yerlerinin çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentteki huzur ve güven ortamının devamı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.