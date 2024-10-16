Kütahya'da Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Yangını
Gediz ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda dolum işlemi sırasında çıkan aracın alt kısmındaki yangın, istasyon çalışanları tarafından söndürüldü. Olay anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Gediz-Kütahya kara yolu yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü öğrenilemeyen 26 ABF 385 plakalı otomobilin alt kısmından, dolum işlemi sırasında alevler çıkmaya başladı.
Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından fark edilen alevler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.
Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.