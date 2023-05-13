Kütahya'da AK Parti teşkilatları traktörlerle konvoy düzenledi

Ak Parti Kütahya teşkilatlarınca Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi yüzlerce traktörle şehir turu atıldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir alışveriş merkezinin önünden hareket eden konvoy, Zafer Meydanı'na geldi. AK Partili milletvekili adayları traktörlerden halkı selamladı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Zafer Meydanı'nda partisinin standında yaptığı açıklamada, konvoyu üretici ve çiftçilerin talebiyle düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Önsay, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz, 5'inci sıra adayımız Mustafa Altuğ Atalay'a destek vermek, AK Parti iktidarları döneminde tarımın ve hayvancılığın geldiği noktada memnuniyetlerini dile getirmek istediklerini söyleyerek partimize geldiler. Biz de bu organizasyonu düzenlemiş olduk. Ben buradan tüm Kütahyalılara seslenmek istiyorum. AK Parti olarak biz bütün hizmeti tabana yaymanın, köylüsüyle, çiftçisiyle, dar gelirlisiyle, asgari ücretlisiyle bütün bir halkı refaha ulaştırmanın gayretini ve mücadelesini veriyoruz. İnşallah yarın da aziz milletimiz bundan önce olduğu gibi 15 seçimde de gösterdiği gibi yine partimizin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracak."

Mustafa Önsay, seçim sürecinin sorunsuz atlatılması temennisinde bulundu.

Atatürk Bulvarı ve Menderes Caddesi boyunca devam eden konvoy, AK Parti İl Başkanlığı önünde sona erdi.