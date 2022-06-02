Aizanoi Kısa Film Festivali başladı - Haberler

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Aizanoi Kısa Film Festivali başladı

AA - Ramazan Doğan - Güncel
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Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, konserle başladı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, konserle başladı.

Festival kapsamında şef Musa Göçmen idaresindeki orkestra, Zafer Meydanı'nda "Senforock" konseri verdi.

Orkestra solistleri Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca gibi sanatçıların yanı sıra bazı yabancı grup ve sanatçıların şarkılarını da yorumladı.

Konser için alanı dolduran müzikseverler solistlere eşlik etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarih ve kültür zengini bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, "Bu ev sahipliğinin getirdiği birçok avantajlar var. Bunlardan bir tanesi de Aizanoi Antik Kenti'dir. Antik kentin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi var. Burası, Çavdarlarla beraber Selçuklular ve Osmanlı Devleti'mizin mirasını bir arada tutan, yaşayan bir antik kent. Hep ilkleri barındırıyor." dedi.

Çelik, antik kentin bugüne kadar ulaşmış Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Festival, 4 Haziran'da Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde Gala Gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

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