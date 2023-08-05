Kütahya'da 89 Narkotik Operasyonunda 58 Kişi Tutuklandı

Kütahya Valiliği, 1 Ocak-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde polisin düzenlediği 89 narkotik operasyonlarında yakalanan 149 şahıstan 58'inin tutuklandığını, 27 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen 89 narkotik operasyonunda suç unsuru olarak, 607,63 gram esrar,15,58 gram skunk, bin 744 gram eroin, 131,42 gram kokain, 2 bin 637,68 gram bonzai, 985,48 gram metamfetamin, 227 adet ecstasy hap, 3 bin 802 adet sentetik ecza ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma, ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlarından 622 olayda yakalanan 880 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 328,57 gram esrar, 82,73 gram skunk, 3 gram kokain, 459,15 gram bonzai, 673,37 gram metamfetamin, 112 adet ecstasy hap, 862 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - KÜTAHYA