Kütahya'da 800 Mehmetçik yemin etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapmakta olan 800 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri protokol mensupları tarafından verildi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapmakta olan 800 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

2023'e 4B 800 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri protokol mensupları tarafından verildi.

Yemin törenine; 27. dönem Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Hava Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, 32. dönem Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ile il protokolü ve askerlerin aileleri katıldı. - KÜTAHYA