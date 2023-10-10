Zihinsel Engelli Selim Ece'nin Bulunması İçin Arama Çalışması Başlatıldı

1) 6 GÜNDÜR KAYIP OLAN SELİM ECE'NİN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 6 gün önce evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Selim Ece'yi (80) bulunması için arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

1) 6 GÜNDÜR KAYIP OLAN SELİM ECE'NİN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 6 gün önce evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Selim Ece'yi (80) bulunması için arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde oturan zihinsel engelli Selim Ece, geçen 4 ekim günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Ece'yi bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Domaniç Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra belde sakinleri de Selim Ece'yi bulmak için arama ekiplerine katılarak aramaya başladı. Çukurca beldesine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Erikli köyünde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ile Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın da arama çalışmalarına katılarak görevlilerden bilgi aldı. Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşkın, 6 gündür kayıp olan Selim Ece yi görenlerin yardımcı olmasını isterken, geniş katılımlı bir şekilde arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.