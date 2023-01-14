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Kütahya'da 6 bin litre 'kaçak' akaryakıt ele geçirildi

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Kütahya'da 6 bin litre 'kaçak' akaryakıt ele geçirildi

KÜTAHYA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen M.K. ve N.Ş. isimli 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda tank ve bidonlar içerisinde 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ile düzenek ele geçirildi. Ayrıca N.Ş. isimli şüphelinin adresinin çevresinde yapılan araştırmalarda 5 farklı izinsiz kazı alanı tespit edildi, çok sayıda kazıda kullanılan cihaz ve dedektör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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