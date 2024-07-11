Kütahya'da 5 Kilometrekarelik Alanı Etkileyen Anız Yangını Söndürüldü
Kütahya'da Büyüksaka köyü yakınlarında çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında onlarca dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kütahya'da yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyüksaka köyü yakınlarında tarım arazilerinin bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylüler traktörlere takılı pulluklarla yanan bölgelerin etrafını çevirirken, ekiplerde söndürme çalışması yaptı.
Büyüksaka köyü ile Akçamescit köyü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangında onlarca dönüm tarım arazisi zarar görürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.