Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.