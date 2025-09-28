Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8,46 kilometre olarak belirlendi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel