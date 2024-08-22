Simav'da 40 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 40 yıl hapis cezası bulunan bir dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, Kütahya'ya getirilerek cezaevine teslim edilecek. Dolandırıcının 67 kaydının olduğu belirtildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat Dilsiz'in (33) 4 Eylül Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dilsiz'i yakaladı.
Kütahya'ya getirilen Dilsiz, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
Dilsiz'in "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zara verme" suçlarından 67 kaydının bulunduğu öğrenildi.