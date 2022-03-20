Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı

Kütahya'da çalıntı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli 2 kadın tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çalıntı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki A.C. (21) ve N.C'nin (19) hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.

Yapılan üst aramalarında yaklaşık 40 bin lira değerinde çalıntı olarak değerlendirilen ziynet eşyaları bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki iki evden şüphelilerce çalındığı belirlenen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı

Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Güncel, Haberler

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