Son dakika haber: Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kütahya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Vefa Mahallesi'nde yaşayan O.B'yi (67) telefonla arayan zanlılar, polis olduklarını ve isminin bir olaya karıştığını söyleyerek altın ve paralarını istedi.

Dolandırıcılara inanan O.B, evine gelenlere 40 bin lira nakit ile yaklaşık 90 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan O.B'nin başvurusu üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Eskişehir'de bulunduğunu tespit etti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen S.B. (24), İ.H.D. (26), S.K. (21) ve K.T. (23) yakalandı.

Kütahya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, bozdurdukları altınların parasını, Şanlıurfa'daki çete üyesinin hesabına aktardıkları tespit edildi.