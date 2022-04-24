Kütahya'da 4 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da 4 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da 4 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi

Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Ekiplerce, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kütahya, Güncel, Haberler

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