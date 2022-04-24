KÜTAHYA'DA 4 MİLYON 300 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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KÜTAHYA'DA 4 MİLYON 300 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'DA 4 MİLYON 300 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda 4 milyon 300 bin adet 'makaron' olarak bilinen kaçak filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda 4 milyon 300 bin adet 'makaron' olarak bilinen kaçak filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri F.E. idaresindeki 43 ACM 725 plakalı kamyonu durdurdu. Islak mendil taşıdığını öne süren sürücünün aracında yapılan incelemelerde 21 bin 500 adet kutuda toplam 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz 'makaron' olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi. Sürücü F.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araçtaki bandrolsüz makaronlara el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Sigara, Güncel, Haberler

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