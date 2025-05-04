Kütahya'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da 4 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

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2) KÜTAHYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.53'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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