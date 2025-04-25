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Kütahya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçeler ve Bursa'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.20'de zeminden 12.17 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçeler ile Bursa'da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mehmet ALTINTAŞ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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