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Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre depremin derinliği 12,17 kilometre.

Kütahya'da saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 12,17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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