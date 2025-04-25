Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin 8,81 kilometre derinlikte olduğunu ve şu anda olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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