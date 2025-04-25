Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,81 kilometre olarak belirlendi.
Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel