Kütahya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Simav ve derinliği 10,66 kilometre olarak belirlendi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel