Kütahya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre olumsuz bir etkisi bulunmadığı bildirildi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.49'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

