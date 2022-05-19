Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'nın Simav ilçesinde "yağma" suçundan aranan ve hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde "yağma" suçundan aranan ve hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü C.Ö'nün (38), Yemişli köyündeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan C.Ö'yü gözaltına aldı.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Muharrem Cin - Güncel