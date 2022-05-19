Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde "yağma" suçundan aranan ve hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde "yağma" suçundan aranan ve hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü C.Ö'nün (38), Yemişli köyündeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan C.Ö'yü gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Kütahya, Simav, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title