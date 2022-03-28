Kütahya'da 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

AA - Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde pompalı tüfekle köy muhtarının aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaralayıp jandarma ekiplerine ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde pompalı tüfekle köy muhtarının aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaralayıp jandarma ekiplerine ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Vakıf köyünde yaşayan Recep T. (32), henüz belirlenemeyen nedenle köy muhtarı A.U'nun evine dışarıdan pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Recep T, kadın ve çocukların da bulunduğu evdeki muhtar A.U'nun yanı sıra U.U. ve H.Ö'yü silahla yaraladı.

Şüpheli, jandarmanın teslim olması için yaptığı uyarıya rağmen evdekilere ateş etmeyi sürdürdü. Kurşunlardan bazıları jandarma araçlarına isabet etti.

Bir süre sonra jandarma ekiplerine de ateş etmeye başlayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Recep T'nin cesedi morga kaldırıldı.

Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Jandarma, Kütahya, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title