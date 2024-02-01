Kütahya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hacer K. yönetimindeki 34 HLG 511 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 19. kilometresinde, Ömer G'nin kullandığı 43 AAV 916 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle iki sürücü de yolda durup araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Caner C. idaresindeki 26 B 6570 plakalı otomobil de duran araçlara çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada sürücülerden Hacer K, bariyer ile otomobil arasında sıkışarak yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle geliş istikameti bir süre trafiğe kapalı kalan Kütahya-Eskişehir kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.